Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Brexit: Британія готується ухвалити закон, що суперечить угоді про вихід з ЄС

Прем’єр Польщі про "Північний потік-2": Німеччина отримала останній сигнал тривоги

Кулеба: Україна більше не змінюватиме закону про освіту на вимогу інших країн

Нормандська зустріч на рівні радників призначена на п'ятницю. Місце проведення змінили






Фінляндія хоче дозволити в'їзд туристам навіть з "червоної зони", але з умовою

Вівторок, 8 вересня 2020, 18:52

Уряд Фінляндії хоче шляхом законодавчих змін полегшити в'їзд в країну для іноземних туристів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Прем'єр-міністр Санна Марін на зустрічі з журналістами заявила, що після нововведення в Фінляндію можна буде приїхати також з "червоних" країн з високим ризиком зараження коронавірусом - при наявності свіжого негативного тесту на COVID-19.

Читайте також
Помста угорцям та українцям: від безладу на кордоні до нового конфлікту з Будапештом

Обмеження, введені через пандемію коронавірусу, створили серйозні проблеми для туристичної сфери Фінляндії. Зокрема, зимовий туристичний сезон в Лапландії під загрозою зриву.

За планом, уряд Фінляндії обговорить зміни правил поїздок в середу. 

Як відомо, наприкінці серпня Україна неочікувано закрила кордони для в’їзду іноземців для того, щоби захиститися від спалаху епідемії через паломництво хасидів до Умані. Водночас це рішення викликало критику через незбалансованість.

2 вересня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про заборону в’їзду іноземців, однак розширив перелік родичів, які можуть подорожувати до громадян України.

Деталі – у статті: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Туризм Коронавірус
powered by lun.ua