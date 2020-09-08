Фінляндія хоче дозволити в'їзд туристам навіть з "червоної зони", але з умовою
Уряд Фінляндії хоче шляхом законодавчих змін полегшити в'їзд в країну для іноземних туристів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Прем'єр-міністр Санна Марін на зустрічі з журналістами заявила, що після нововведення в Фінляндію можна буде приїхати також з "червоних" країн з високим ризиком зараження коронавірусом - при наявності свіжого негативного тесту на COVID-19.
Обмеження, введені через пандемію коронавірусу, створили серйозні проблеми для туристичної сфери Фінляндії. Зокрема, зимовий туристичний сезон в Лапландії під загрозою зриву.
За планом, уряд Фінляндії обговорить зміни правил поїздок в середу.
Як відомо, наприкінці серпня Україна неочікувано закрила кордони для в’їзду іноземців для того, щоби захиститися від спалаху епідемії через паломництво хасидів до Умані. Водночас це рішення викликало критику через незбалансованість.
2 вересня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про заборону в’їзду іноземців, однак розширив перелік родичів, які можуть подорожувати до громадян України.
Деталі – у статті: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.