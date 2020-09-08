Финляндия хочет разрешить въезд туристам даже с "красной зоны", но с условием

Правительство Финляндии хочет путем законодательных изменений облегчить въезд в страну для иностранных туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Премьер-министр Санна Марин на встрече с журналистами заявила, что после нововведения в Финляндию можно будет приехать также с "красных" стран с высоким риском заражения коронавирусом - при наличии свежего негативного теста на COVID-19.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, создали серьезные проблемы для туристической сферы Финляндии. В частности, зимний туристический сезон в Лапландии под угрозой срыва.

По плану, правительство Финляндии обсудит изменения правил поездок в среду.

Как известно, в конце августа Украина неожиданно закрыла границы для въезда иностранцев для того, чтобы защититься от вспышки эпидемии из-за паломничества хасидов в Умань. В то же время это решение вызвало критику из-за несбалансированности.

2 сентября Кабинет министров внес изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, однако расширил перечень родственников, которые могут путешествовать к гражданам Украины.