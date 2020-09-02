Закриття кордонів: уряд додатково посилив заборону на в’їзд до України

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про заборону в’їзду іноземців, однак розширив перелік родичів, які можуть подорожувати до громадян України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Проєкт, якого не було в порядку денному засідання Кабміну, внесли на розгляд "з голосу" через необхідність прибрати лазівку, яку використовували хасиди для прикриття подорожі до Умані. "Європейська правда" має в розпорядженні текст рішення; інформацію про ухвалення такого рішення підтвердили кілька джерел видання.

Головна зміна – з переліку дозволених підстав для в’їзду іноземців прибрали право на транзит до 2 діб.

Раніше ЄвроПравда повідомляла, що цю підставу використовували паломники, що їхали до України з Ізраїлю та інших держав: приміром, прибували до "Борисполя" та демонстрували прикордоннику квиток на рейс з "Жулян", але пройшовши паспортний контроль – далі прямували до Умані. Тепер в’їзд на підставі транзиту прямо заборонений.

Варто зауважити, що ти самим Україна закрила також наземні кордони для громадян Молдови, які використовували транзит для легальних поїздок до Білорусі, Росії тощо.

Друга зміна – Україна розширила перелік родичів громадян України, які можуть перетинати кордони, додавши до нього бабусь та дідусів. Раніше звучала критика про те, що діти українців, що поїхали на відпочинок без батьків та з родичами-іноземцями, мали проблеми із поверненням до України у останні дні літа.

Третя зміна – уряд уточнив формулювання про навчання як підставу для перетину кордону. Тепер до України пускатимуть лише тих, хто їде вчитися у навчальні заклади. Цим уряд прибирає зловживання, коли метою в’їзду декларували навчання на короткотермінових курсах.

Як відомо, наприкінці серпня Україна неочікувано закрила кордони для в’їзду іноземців для того, щоби захиститися від спалаху епідемії через паломництво хасидів до Умані. Водночас це рішення викликало критику через незбалансованість. Деталі – у статті: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.