У Молдові дали умовний термін посадовцю, причетному до вислання турецьких вчителів

Єдиного обвинувачуваного у справі щодо незаконного вислання з Молдови турецьких учителів, яких на батьківщині чекали репресії, засудили до умовного терміну позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це повідомив генпрокурор Александр Стояногло.

Йдеться про тодішнього керівника Служби інформації та безпеки Василя Ботнаря.

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За словами генпрокурора, Ботнар визнав свою провину та сплатив родинам висланих вчителів 125 тисяч євро - саме таку суму уряд Молдови мав сплатити як компенсацію за рішенням Європейського суду з прав людини, який визнав країну винною у порушенні їхніх прав. Стояногло зазначив, що сплата компенсації була серед ключових вимог прокуратури.

Вислання турецьких вчителів сталося у 2018 році. 6 вересня співробітники Служби інформації та безпеки затримали сімох працівників мережі молдавсько-турецьких ліцеїв Orizont. Далі їх без суду вислали з Молдови до Туреччини, де їм присудили тривалі терміни ув’язнення - від 6 до 12 років.

Всіх їх звинуватили в причетності до спроби вчинити держпереворот в Туреччині у 2016 році. Всі вони в цей час перебували в Молдові.

ЗМІ з посиланням на свої джерела в уряді повідомляли, що цей крок був зроблений на тлі майбутнього візиту у Молдову президента Туреччини - або як "крок задобрення", або як умова, без якої візит був би скасований.

Генпрокурор Александр Стояногло зазначив, що не виключає, що на рішення Василя Ботнаря про вислання вчителів міг вплинути тодішній лідер Демпартії Володимир Плахотнюк, та висловив сумнів, що такий вплив міг здійснюватися з боку президента Ігоря Додона.

Спершу у справі проходили й інші посадовці - заступник керівника СІБ Александр Балтагу та директор Бюро з міграції та біженцям Ольга Поалелунжь.