В Молдове дали условный срок чиновнику, причастному к высылке турецких учителей
Единственного обвиняемого по делу о незаконной высылке из Молдовы турецких учителей, которых на родине ждали репрессии, приговорили к условному лишению свободы.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом сообщил генпрокурор Александр Стояногло.
Речь идет о тогдашнем руководителе Службы информации и безопасности Василие Ботнаре.
По словам генпрокурора, Ботнарь признал свою вину и выплатил семьям высланных учителей 125 000 евро - именно такую сумму правительство Молдовы должен был уплатить в качестве компенсации по решению Европейского суда по правам человека, который признал страну виновной в нарушении их прав. Стояногло отметил, что уплата компенсации была среди ключевых требований прокуратуры.
Высылка турецких учителей произошла в 2018 году. 6 сентября сотрудники Службы информации и безопасности задержали семерых работников сети молдавско-турецких лицеев Orizont. Далее их без суда выслали из Молдовы в Турцию, где им присудили длительные сроки заключения - от 6 до 12 лет.
Всех их обвинили в причастности к попытке совершить госпереворот в Турции в 2016 году. Все они в это время находились в Молдове.
СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве сообщали, что этот шаг был сделан на фоне предстоящего визита в Молдову президента Турции - или как "шаг задабривания", или как условие, без которого визит был бы отменен.
Генпрокурор Александр Стояногло отметил, что не исключает, что на решение Василия Ботнаря о высылке учителей мог повлиять тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, и выразил сомнение, что такое влияние могло осуществляться со стороны президента Игоря Додона.
Сначала по делу проходили и другие должностные лица - заместитель руководителя СИБ Александр Балтагу и директор Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунжь.