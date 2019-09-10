Ексзаступника голови молдовської спецслужби помістили під домашній арешт на 30 діб

Колишнього заступника голови Служби інформації і безпеки Молдови Александра Балтагу, затриманого у справі про висилку турецьких вчителів, помістили під домашній арешт на 30 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Александра Балтагу затримали 6 вересня. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень у зв'язку з висилкою з Молдови семи громадян Туреччини, співробітників ліцеїв Orizont. Також фігурантом справи стала директор Бюро з міграції та біженцям Ольга Поалелунжь: їй заборонили виїжджати з країни.

Приводом для розслідування стало, зокрема, те, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав її винною в порушенні прав семи висланих з країни громадян Туреччини, співробітників мережі молдавсько-турецьких ліцеїв Orizont. Зазначимо, рішення ЄСПЛ опублікували ще 11 червня 2019 року.

Нагадаємо в вересні 2018 року, з Молдови вислали сімох співробітників мережі молдавсько-турецьких ліцеїв Orizont. Їх відправили чартерним рейсом, оплаченим з бюджету СІБ, до Туреччини, де їх відразу розвезли по в'язницях. П'ятьом з них вже винесли остаточні вироки — від 6 до 12 років в'язниці, ще двоє чекають рішень суду за ґратами. Всіх їх звинуватили в причетності до спроби вчинити держпереворот в Туреччині в 2016 році. Всі вони в цей час перебували в Молдові.