У Греції вирують лісові пожежі навколо Афін

Грецькі пожежники за підтримки літаків, що скидають воду, намагаються взяти під контроль низку лісових пожеж біля Афін і в інших районах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Жителям деяких прилеглих до грецької столиці районів було наказано покинути свої будинки і відправитися на пляжі в якості запобіжного заходу. Влада перекрила основні дороги, що ведуть до археологічних розкопок Суніон.

Пожежна служба повідомила, що близько 180 пожежників намагалися стримати лісову пожежу, що вирувала в лісах, оливкових гаях, чагарниках і виноградниках в районі Феріз недалеко від Калівії, за допомогою восьми вертольотів, що скидають воду, і п'яти літаків, а також місцевих волонтерів.

Також пожежі зафіксовані недалеко від Неа Макрі, морського курорту на схід від Афін, на островах Андрос, Тасос і Крит, а також у двох місцях на півдні Пелопоннесу.

У посушливу погоду в Греції часто виникають лісові пожежі. У 2018 році в результаті сильної пожежі, що охопила курорт Маті, на південь від Неа Макрі, загинули 102 людини.

Нагадаємо, грецький уряд запровадив надзвичайний стан на острові Лесбос, що дозволить йому мобілізувати всі сили для підтримки острова та шукачів притулку після пожежі у таборі Морія.