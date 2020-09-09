В Греции бушуют лесные пожары вокруг Афин

Греческие пожарные при поддержке самолетов, сбрасывающих воду, пытаются взять под контроль череду лесных пожаров возле Афин и в других районах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Жителям некоторых близлежащих районов было приказано покинуть свои дома и отправиться на пляжи в качестве меры предосторожности. Власти перекрыли основные дороги, ведущие к археологическим раскопкам Сунион.

Пожарная служба сообщила, что около 180 пожарных пытались сдержать лесной пожар, бушующий в лесах, оливковых рощах, кустарниках и виноградниках в районе Фериза недалеко от Каливии, при помощи восьми вертолетов, сбрасывающих воду, и пяти самолетов, а также местных волонтеров.

Также пожары зафиксированы недалеко от Неа Макри, морского курорта к востоку от Афин, на островах Андрос, Тасос и Крит, а также в двух местах на юге Пелопоннеса.

В засушливую погоду в Греции часто возникают лесные пожары. В 2018 году в результате сильного пожара, охватившего курорт Мати, недалеко к югу от Неа Макри, погибли 102 человека.

Напомним, греческое правительство ввело чрезвычайное положение на острове Лесбос, что позволит ему мобилизовать все силы для поддержки острова и искателей убежища после пожара в лагере Мория.