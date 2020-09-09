На Лесбосі ввели надзвичайний стан після пожежі у найбільшому таборі для мігрантів

Грецький уряд в середу запровадив надзвичайний стан на острові Лесбос, що дозволить йому мобілізувати всі сили для підтримки острова та шукачів притулку після пожежі у таборі Морія.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Надзвичайний стан буде діяти протягом наступних чотирьох місяців. Рішення було прийнято після екстреної міністерської зустрічі під головуванням прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Міністр внутрішніх справ, міністр міграції та президент Національної організації громадського здоров'я вирушають на Лесбос в середу.

В ніч на 9 вересня табір Морія, в якому проживали близько 13 тисяч мігрантів, вигорів вщент через сильну пожежу. Причина пожежі поки невідома. Влада проводить розслідування, чи не було підпалу.

У Морії проживали майже 13 000 осіб, що більш ніж в чотири рази перевищує її офіційну чисельність. Мігрантів з табору евакуювали. Про постраждалих поки не повідомляється.

Табір закрили на карантин з 2 вересня, після того, як у одного з жителів виявили позитивний результат на коронавірус. З тих пір було інфіковано ще 35 людей.

На острів були направлені додаткові сили поліції, щоб перешкодити мігрантам, які тікають, дістатися до міста Мітілена.