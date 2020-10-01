Фінляндія полегшила в’їзд для росіян за невідкладних особистих обставин

Прикордонна охорона Фінляндії випустила нові правила, згідно з якими громадяни Росії можуть в'їхати в країну, якщо йдеться про невідкладні особисті обставини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

До таких обставин, серед іншого, належить здійснення термінових процедур з підтримки або ремонту нерухомості.

Також невідкладною сімейною обставиною вважається, наприклад, народження дитини, важка хвороба близького родича, власне весілля або стійкі партнерські відносини.

Необхідність поїздки слід документально підтвердити при проходженні кордону. Рішення про в'їзд завжди приймається в індивідуальному порядку під час прикордонної перевірки.

Візу можна запросити для зустрічі з власною неповнолітньою дитиною, яка проживає у Фінляндії в тому числі на підставі посвідки на проживання.

Нагадаємо, наприкінці вересня Фінляндія знову тимчасово заборонила туристичні поїздки з низки країн у зв’язку з погіршенням в них ситуації з коронавірусом.