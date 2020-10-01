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Финляндия облегчила въезд для россиян при неотложных личных обстоятельствах

Четверг, 1 октября 2020, 10:58

Пограничная охрана Финляндии выпустила новые правила, согласно которым граждане России могут въехать в страну, если речь идет о неотложных личных обстоятельствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

К таким обстоятельствам, в числе прочего, относится осуществление срочных процедур по поддержанию или ремонту недвижимости.

Также неотложным семейным обстоятельством считается, например, рождение ребенка, тяжелая болезнь близкого родственника, собственная свадьба или устойчивые партнерские отношения.

Необходимость поездки следует документально подтвердить при прохождении границы. Решение о въезде в страну всегда принимается в индивидуальном порядке при пограничной проверке.

Визу можно запросить для встречи со своим несовершеннолетним ребенком, проживающим в Финляндии, в том числе на основании вида на жительство.

В конце сентября Финляндия снова временно запретила туристические поездки из ряда стран в связи с ухудшением в них ситуации с коронавирусом.

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