Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія зробила перший крок до позову проти Британії за порушення угоди про Brexit

Кіпр не збирається знімати блокування санкцій проти режиму Лукашенка – ЗМІ

У Польщі - вперше майже 2000 нових хворих 

Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть Путін






Через карантин Рада не зможе вчасно ухвалити закон, важливий для переговорів Зеленського та Дуди

Четвер, 1 жовтня 2020, 11:34

Верховна рада через карантин не зможе до зустрічі президентів Польщі і України ухвалити законопроєкт №3039а, який має звільнити від сплати ПДВ виконавців робіт і постачальників послуг у рамках так званого "польського кредиту". 

Про це йдеться у статті Кредит втрачених можливостей: як Україна підриває свої відносини не лише з Польщею.

Так, Рада, обґрунтовуючи своє рішення коронавірусом, ухвалила постанову про зміну власного календарного плану, закрила засідання у середу та скасувала низку наступних. Депутати зберуться на засідання лише 20 жовтня, на один день, із новим порядком денним, до якого включать найтерміновіші рішення. 

Якщо законопроєкт №3039а не потрапить до цього переліку, то можливість ухвалити його з’явиться лише в листопаді.

Таким чином, його ухвалення точно неможливе до зустрічі президентів України і Польщі, яка має відбутися вже 11 жовтня.

Кредитну угоду на 100 млн євро терміном дії 30 років  Україна і Польща підписали ще в 2015 році. Кошти мають бути спрямовані на реконструкцію прикордонної інфраструктури.

Попри проведення відповідних тендерів роботи досі майже ніхто не почав. Причина – затримка з ухваленням законопроєкту №3039а, оскільки виконання робіт зі сплатою ПДВ суперечить умовам використання польського кредиту. 

"Відсутність прогресу в питанні реалізації кредиту та показове нехтування можливостями з боку Києва стане бар’єром для співпраці, який впливатиме не лише на українсько-польські відносини, а й загалом на сприйняття нашої держави західними партнерами. Адже ця історія демонструє нездатність України освоювати кошти міжнародної допомоги", - зазначається у статті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua