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У Франції шукають 25 тисяч волонтерів для тестування вакцин від коронавірусу

Четвер, 1 жовтня 2020, 11:35

У Франції шукають охочих долучитися до випробування потенційних вакцин від коронавірусу від різних розробників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Інститут медичних досліджень шукає 25 тисяч волонтерів із Франції для участі в тестуванні однієї чи декількох потенційних вакцин від коронавірусу - із близько 300, які зараз розробляються різними компаніями з низки країн світу.  

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Долучитися до випробувань можуть усі повнолітні особи, заповнивши відповідну анкету. 

Подаватися просять у тому числі літніх людей, навіть якщо вони мають хронічні захворювання. 

"Ми закликаємо долучатися людей, у яких проблеми із серцем, легенями або діабет, тому що це проєкт у тому числі для людей, найбільш вразливих для коронавірусу", - зазначають в Інституті. 

Останні 10 днів у Франції неодноразово реєстрували по 13-15 тисяч нових заражень, найвищим показником залишається 16 096, зареєстрований 24 вересня. 

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