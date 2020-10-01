У Франції шукають 25 тисяч волонтерів для тестування вакцин від коронавірусу

У Франції шукають охочих долучитися до випробування потенційних вакцин від коронавірусу від різних розробників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Інститут медичних досліджень шукає 25 тисяч волонтерів із Франції для участі в тестуванні однієї чи декількох потенційних вакцин від коронавірусу - із близько 300, які зараз розробляються різними компаніями з низки країн світу.

Читайте також У Туреччині почали випробування вакцини від коронавірусу на людях

Долучитися до випробувань можуть усі повнолітні особи, заповнивши відповідну анкету.

Подаватися просять у тому числі літніх людей, навіть якщо вони мають хронічні захворювання.

"Ми закликаємо долучатися людей, у яких проблеми із серцем, легенями або діабет, тому що це проєкт у тому числі для людей, найбільш вразливих для коронавірусу", - зазначають в Інституті.

Останні 10 днів у Франції неодноразово реєстрували по 13-15 тисяч нових заражень, найвищим показником залишається 16 096, зареєстрований 24 вересня.

Читайте також: Перегони, в яких не поспішають: коли світ отримає надійну вакцину від коронавірусу.