Во Франции ищут 25 000 волонтеров для тестирования вакцин от коронавируса
Во Франции ищут желающих приобщиться к испытанию потенциальных вакцин от коронавируса от различных разработчиков.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.
Институт медицинских исследований ищет 25 000 волонтеров из Франции для участия в тестировании одной или нескольких потенциальных вакцин от коронавируса - из около 300, которые сейчас разрабатываются различными компаниями в ряде стран мира.
Поучаствовать в испытаниях могут все совершеннолетние лица, заполнив соответствующую анкету.
Подаваться просят в том числе пожилых людей, даже если у них есть хронические заболевания.
"Мы призываем участвовать людей, у которых есть проблемы с сердцем, легкими или диабет, потому что это проект в том числе для людей, наиболее уязвимых к коронавирусу", - отмечают в Институте.
Последние 10 дней во Франции неоднократно регистрировали по 13-15 тысяч новых заражений, самым высоким показателем остается 16096 24 сентября.
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