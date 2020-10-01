Во Франции ищут 25 000 волонтеров для тестирования вакцин от коронавируса

Во Франции ищут желающих приобщиться к испытанию потенциальных вакцин от коронавируса от различных разработчиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Институт медицинских исследований ищет 25 000 волонтеров из Франции для участия в тестировании одной или нескольких потенциальных вакцин от коронавируса - из около 300, которые сейчас разрабатываются различными компаниями в ряде стран мира.

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Поучаствовать в испытаниях могут все совершеннолетние лица, заполнив соответствующую анкету.

Подаваться просят в том числе пожилых людей, даже если у них есть хронические заболевания.

"Мы призываем участвовать людей, у которых есть проблемы с сердцем, легкими или диабет, потому что это проект в том числе для людей, наиболее уязвимых к коронавирусу", - отмечают в Институте.

Последние 10 дней во Франции неоднократно регистрировали по 13-15 тысяч новых заражений, самым высоким показателем остается 16096 24 сентября.

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