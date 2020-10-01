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У Польщі - вперше майже 2000 нових хворих 

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У Польщі - вперше майже 2000 нових хворих 

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:17

У Польщі приріст нових заражень коронавірусом вперше за час епідемії майже досягнув 2 тисяч. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомило міністерство охорони здоров’я.

За останню добу коронавірус підтвердили у 1967 осіб. До цього рекордом залишалися 1587 випадків, зареєстровані 25 вересня.

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Більшість нових заражень припадають на Малопольське та Мазовецьке воєводства - 285 та 268 відповідно. Наступні - Поморське (180), Куявсько-Поморське (179) та Великопольське (173). У Сілезькому воєводстві, на яке тривалий час припадала абсолютна більшість заражень, тепер опинилося на шостому місці зі 148 випадками. 

Померли за добу 30 хворих. 29 з них мали проблеми зі здоров’ям. 

За останню добу у Польщі зробили близько 30 тисяч тестів. 

Загальна кількість підтверджених випадків з початку епідемії досягла 93481, з них 2543 хворих померли.

Як вже повідомлялося, 29 вересня міністр охорони здоров’я Польщі анонсував жорсткіші обмеження для ресторанів та приватних святкувань у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. 

Сусідні Чехія та Словаччина днями оголосили надзвичайний стан у зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих. 


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Польща Коронавірус
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