У Польщі - вперше майже 2000 нових хворих 

У Польщі приріст нових заражень коронавірусом вперше за час епідемії майже досягнув 2 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомило міністерство охорони здоров’я.

За останню добу коронавірус підтвердили у 1967 осіб. До цього рекордом залишалися 1587 випадків, зареєстровані 25 вересня.

Більшість нових заражень припадають на Малопольське та Мазовецьке воєводства - 285 та 268 відповідно. Наступні - Поморське (180), Куявсько-Поморське (179) та Великопольське (173). У Сілезькому воєводстві, на яке тривалий час припадала абсолютна більшість заражень, тепер опинилося на шостому місці зі 148 випадками.

Померли за добу 30 хворих. 29 з них мали проблеми зі здоров’ям.

За останню добу у Польщі зробили близько 30 тисяч тестів.

Загальна кількість підтверджених випадків з початку епідемії досягла 93481, з них 2543 хворих померли.

Як вже повідомлялося, 29 вересня міністр охорони здоров’я Польщі анонсував жорсткіші обмеження для ресторанів та приватних святкувань у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Сусідні Чехія та Словаччина днями оголосили надзвичайний стан у зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих.



