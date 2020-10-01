В Польше - впервые почти 2000 новых больных

В Польше прирост новых заражений коронавирусом впервые за время эпидемии почти достиг 2 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 1967 человек. До это рекордом оставались 1587 случаев, зарегистрированные 25 сентября.

Большинство новых заражений приходится на Малопольское и Мазовецкое воеводства - 285 и 268 соответственно. Следующие - Поморское (180), Куявско-Поморское (179) и Великопольское (173). В Силезском воеводстве, на которое длительное время приходилась абсолютное большинство заражений, теперь оказался на шестом месте из 148 случаями.

Умерли за сутки 30 больных. 29 из них имели проблемы со здоровьем.

За последние сутки в Польше сделали около 30 000 тестов.

Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 93481, из них 2543 больных умерли.

Как уже сообщалось, 29 сентября министр здравоохранения Польши анонсировал жесткие ограничения для ресторанов и частных празднеств в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Соседние Чехия и Словакия на днях объявили чрезвычайную ситуацию в связи со стремительным ростом количества больных.