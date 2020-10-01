Франція направить літак за двома журналістам, пораненими в Нагірному Карабаху

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що Париж надішле санітарний літак за двома журналістам, пораненими в Нагірному Карабаху.

Про це він сказав журналістам перед самітом лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами французького президента, ситуація в Нагірному Карабаху серйозна, і він зробить все, щоб рухатися до мирного врегулювання.

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Після прибуття на саміт Макрон розповів журналістам, що літак готовий репатріювати двох поранених французьких журналістів.

Франція, Росія та США у четвер закликали до негайного припинення вогню між Азербайджаном та етнічними вірменськими силами в Нагірному Карабаху. Вони закликали супротивників негайно повернутися до переговорів.

Раніше уряд Вірменії повідомив про поранення під час бойових дій у Нагірному Карабаху двох французьких журналістів, кореспондентів видання Le Monde. Пізніше цю інформацію підтвердило французьке видання. Один із журналістів перебуває у критичному стані.

Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.

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