Вірменія заявила про поранення двох журналістів Le Monde внаслідок обстрілу у Нагірному Карабаху

Уряд Вірменії повідомляє про поранення під час бойових дій у Нагірному Карабаху двох французьких журналістів, кореспондентів видання Le Monde.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному Twitter уряду Вірменії.

#Azerbaijan/i bombardment has just injured 2 reporters (citizens of the #France) from @lemondefr in #Martuni, #Artsakh. They are being transported to city hospital. There were more journalists in the group. #ArtsakhStrong #StopAzerbaijaniAggression