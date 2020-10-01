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Франция направит самолет за двумя журналистами, ранеными в Нагорном Карабахе

Четверг, 1 октября 2020, 16:26

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что Париж пришлет санитарный самолет за двумя журналистами, ранеными в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам французского президента, ситуация в Нагорном Карабахе серьезная, и он сделает все, чтобы двигаться к мирному урегулированию.

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По прибытии на саммит Макрон рассказал журналистам, что самолет готов репатриировать двух раненых французских журналистов.

Франция, Россия и США в четверг призвали к немедленному прекращению огня между Азербайджаном и этническими армянскими силами в Нагорном Карабахе. Они призвали противников немедленно вернуться к переговорам.

Ранее правительство Армении сообщило о ранении во время боевых действий в Нагорном Карабахе двух французских журналистов, корреспондентов издания Le Monde. Позже эту информацию подтвердило французское издание. Один из журналистов находится в критическом состоянии.

Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.

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