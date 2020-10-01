Франция направит самолет за двумя журналистами, ранеными в Нагорном Карабахе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что Париж пришлет санитарный самолет за двумя журналистами, ранеными в Нагорном Карабахе.
Об этом он сказал журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По словам французского президента, ситуация в Нагорном Карабахе серьезная, и он сделает все, чтобы двигаться к мирному урегулированию.
По прибытии на саммит Макрон рассказал журналистам, что самолет готов репатриировать двух раненых французских журналистов.
Франция, Россия и США в четверг призвали к немедленному прекращению огня между Азербайджаном и этническими армянскими силами в Нагорном Карабахе. Они призвали противников немедленно вернуться к переговорам.
Ранее правительство Армении сообщило о ранении во время боевых действий в Нагорном Карабахе двух французских журналистов, корреспондентов издания Le Monde. Позже эту информацию подтвердило французское издание. Один из журналистов находится в критическом состоянии.
Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.
Читайте также: В шаге от большой войны: в чем особенность нового конфликта Армении и Азербайджана