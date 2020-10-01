Генсек Ради Європи закликала негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабаху

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху, щоб запобігти серйозній гуманітарній кризі.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

"Оскільки збройний конфлікт навколо Нагірного Карабаху загострюється зі зростанням кількості жертв серед цивільного населення, я сумую про загибель багатьох людей, у тому числі мирних жителів, які стають жертвами бойових дій. Ніякі політичні міркування не можуть виправдати жах і страждання цих жінок, чоловіків і дітей", - наголосила Пейчинович-Бурич.

Вона закликала всі сторони конфлікту негайно припинити бойові дії і невідкладно виконати тимчасові заходи, прийняті Європейським судом з прав людини.

"Мирне рішення має бути знайдено за столом переговорів, щоб запобігти серйозній гуманітарній кризі", - заявила генсек.

Нагадаємо, 30 вересня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на запит Вірменії схвалив тимчасові заходи, якими поклав на сторони зобов’язання утриматися від військових дій на тлі останнього загострення в Нагірному Карабаху.

Тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках.

ЄСПЛ застосовує їх тільки проти тої держави, яка підписала конвенцію з прав людини і лише тоді, коли, розглянувши всю необхідну інформацію, суд дійшов висновку, що заявник буде мати дійсно серйозний ризик незворотної шкоди у разі, якщо захід не буде застосовано. Фактично правило 39 — це наказ для уряду певної країни негайно вдатися до певних дій.