Коронавірус у Нідерландах: понад 6500 заражень, уряд готує нові обмеження

У Нідерландах в суботу повідомили про 6504 нові випадки зараження коронавірусом, уряд попереджає про нові обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

В даний час в лікарні знаходяться 1190 пацієнтів з коронавірусом, 235 з яких перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

За останні сім днів було зареєстровано в середньому 5203 позитивних тестів на день порівняно з 3324 тижнем раніше.

Жертвами коронавірусної хвороби протягом останньої доби стали 24 пацієнти.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів попередив, що громадяни повинні готуватися до нових обмежень.

"З 6504 новими зареєстрованими інфекціями тенденція явно йде не в правильному напрямку. Тому додаткові заходи будуть неминучі, якщо тенденція не зміниться в ці вихідні" - сказав він.

Міністр додав, що уряд вже готується до нових заходів. Він очікує, що про них стане відомо у вівторок.