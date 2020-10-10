Коронавирус в Нидерландах: более 6500 заражений, правительство готовит новые ограничения

В Нидерландах в субботу сообщили о 6504 новых случаях заражения коронавирусом, правительство предупреждает о новых ограничениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В настоящее время в больнице находятся 1190 пациентов с коронавирусом, 235 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

За последние семь дней было зарегистрировано в среднем 5203 положительных тестов в день по сравнению с 3324 неделей ранее.

Жертвами коронавирусной болезни в течение последних суток стали 24 пациента.

Министр здравоохранения Нидерландов предупредил, что граждане должны готовиться к новым ограничениям.

"С 6504 новыми зарегистрированными инфекциями тенденция явно идет не в правильном направлении. Поэтому дополнительные меры будут неизбежны, если тенденция не изменится в эти выходные" - сказал он.

Министр добавил, что правительство уже готовится к новым мерам. Он ожидает, что о них станет известно во вторник.