Міністр оборони Литви про можливі провокації РФ: агресія Кремля посилюється

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що, хоча нарощування російських збройних сил на кордоні не фіксується, литовська розвідка вказує на зростаючу агресію з боку Кремля.

Заяву очільника литовського оборонного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар пролунав на тлі того, як президент Гітанас Науседа раніше повідомив про наявність даних щодо можливих російських провокацій проти країн Балтії.

"Перш за все, я мушу уточнити, що наші спецслужби дійсно працюють, і ми не спостерігаємо накопичення російських військ біля нашого кордону. Конвенційної загрози наразі немає. Однак мають місце різні провокації, кампанії під "фальшивим прапором"; ймовірність таких дій зростає, і наша розвідка фіксує посилення агресивної поведінки з боку Росії", – сказав Каунас.

Нагадаємо, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявляв, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Також президент Литви Гітанас Науседа говорив про наявність розвідувальних даних, які свідчать про можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії.