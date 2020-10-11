У Туреччині в результаті лісових пожеж постраждали 10 осіб

Щонайменше 10 людей постраждали через лісові пожежі на півдні Туреччини, що виникли, можливо, через підпал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Пожежа виникла 9 жовтня в районі Белен провінції Хатай, в результаті пожежі постраждали 20 будинків і п'ять автомобілів. Сотні людей покинули домівки.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі сказав, що пожежі в Хатаї, що поширилися на три райони, взяті під контроль.

За словами Пакдемірлі, за підозрою в саботажі затримані четверо підозрюваних. Він додав, що пожежники також борються за стримування ще однієї лісової пожежі.

В гасінні пожеж брали участь 50 пожежних машин, два літаки, два вертольоти, десятки автомобілів і в цілому 300 пожежників.

За словами місцевих жителів, вітер не тільки сприяв поширенню вогню, а й перекидав електричні стовпи, в результаті чого виник новий вогонь.