У Туреччині в результаті лісових пожеж постраждали 10 осіб
Щонайменше 10 людей постраждали через лісові пожежі на півдні Туреччини, що виникли, можливо, через підпал.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
Пожежа виникла 9 жовтня в районі Белен провінції Хатай, в результаті пожежі постраждали 20 будинків і п'ять автомобілів. Сотні людей покинули домівки.
Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі сказав, що пожежі в Хатаї, що поширилися на три райони, взяті під контроль.
За словами Пакдемірлі, за підозрою в саботажі затримані четверо підозрюваних. Він додав, що пожежники також борються за стримування ще однієї лісової пожежі.
В гасінні пожеж брали участь 50 пожежних машин, два літаки, два вертольоти, десятки автомобілів і в цілому 300 пожежників.
За словами місцевих жителів, вітер не тільки сприяв поширенню вогню, а й перекидав електричні стовпи, в результаті чого виник новий вогонь.