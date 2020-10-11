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В Турции в результате лесных пожаров пострадали 10 человек

Воскресенье, 11 октября 2020, 11:59

По меньшей мере 10 человек пострадали из-за лесных пожаров на юге Турции, возникших, возможно, из-за поджога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Пожар возник 9 октября в районе Белен провинции Хатай, в результате пожара пострадали 20 домов и пять автомобилей. Сотни людей покинули дома.

 

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сказал, что пожары в Хатае, распространившиеся на три района, взяты под контроль.

По словам Пакдемирли, по подозрению в саботаже задержаны четверо подозреваемых. Он добавил, что пожарные также борются за сдерживание еще одного лесного пожара.

В тушении пожаров участвовали 50 пожарных машин, два самолета, два вертолета, три бульдозера, десятки автомобилей и в общей сложности 300 пожарных.

По словам местных жителей, ветер не только способствовал распространению огня, но и опрокидывал электрические столбы, в результате чего возник новый огонь.

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Турция стихийные бедствия
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