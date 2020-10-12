Двох білоруських опозиціонерів випустили з СІЗО після зустрічі з Лукашенком 

У Білорусі після зустрічі із самопроголошеним президентом Лукашенком випустили із СІЗО соратника відомого опозиціонера Віктора Бабарика Юрія Воскресенського і директора IT-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

У суботу, 10 жовтня, Лукашенко зустрічався з ними та іншими членами опозиції в СІЗО.

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За словами Воскресенського, зустріч з Лукашенком хоч і проходила місцями на підвищених тонах, але закінчилася конструктивно.

Бізнесмен сказав, що йому доручили готувати пропозиції щодо поправок до Конституції і викласти підходи щодо звільнення ряду осіб, які "виявилися не так суспільно небезпечними для нашої країни, як здавалося на першому етапі".

Рабцевич розповів, що має намір продовжувати займатися бізнесом.

Обидва відпущені з СІЗО під домашній арешт. На зустрічі з Лукашенком в суботу були присутні 11 осіб. Зміст бесіди учасники зустрічі не розкрили.

За останні сім днів в ефірі телеканалу ОНТ двічі з'являлися інтерв'ю з Воскресенським. Його дружина, коментуючи висловлювання бізнесмена, допустила, що на чоловіка чинився тиск.

Воскресенського, який в команді Бабарика відповідав за збір підписів і роботу з волонтерами, затримали 12 серпня, йому пред'явили звинувачення про масові заворушення.

Рабцевич разом з низкою інших співробітників PandaDoc був затриманий 12 вересня оперативниками Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі. Їм пред'явили звинувачення про шахрайство, скоєне організованою групою або в особливо великому розмірі.