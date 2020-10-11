Силовики водометами розігнали протест у Мінську, затримують журналістів

У центрі Мінська у неділю білоруські силовики застосували світлошумові гранати та водомети проти учасників акції протесту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть білоруські ЗМІ.

У неділю білоруська опозиція оголосила про проведення 64-го дня акцій протесту. Утім, ще до початку акції площу зі стелою "Мінськ - місто-герой", де мали збиратися протестувальники, оточили люди у військовій формі, а до центру міста почали стягувати автомобілі зі спецтехнікою.

У мінському метрополітені було закрито щонайменше п'ять станцій у центрі міста, повідомлялося також про перебої у роботі мобільного інтернету. Згодом біля стели "Мінськ - місто-герой" силовики почали затримувати учасників акції та журналістів.

За інформацією TUT.by, по всій Білорусі масово затримують журналістів, які вийшли на вулиці висвітлювати акції протесту.

Білоруська міліція пізніше підтвердила застосування спецзасобів.

"Радіо Свобода" повідомляє, що правозахисникам відомі імена вже понад 100 затриманих осіб.

Окрім Мінська акції протесту проходять також в інших білоруських містах, зокрема у Вітебську, Гродно, Бресті, Гомелі та в інших містах Білорусі.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

ЄС вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

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