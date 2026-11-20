Іспанська поліція застосувала надмірну силу проти демонстрантів та журналістів під час загального страйку минулого тижня, заявила в п’ятницю, 20 листопада, правозахисна організація Amnesty International.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

Amnesty International повідомила, що поліція застосувала перцевий спрей, кийки, сльозогінний газ та гумові кулі, в результаті чого 36 осіб отримали поранення, 5 з них були госпіталізовані.

Організація зазначила, що задокументувала інциденти в Барселоні, Малазі, Валенсії, Аліканте та Гранаді, а також у Мадриді, де, за її словами, демонстрантам не надали жодного попередження перед тим, як поліція атакувала протестувальників.

У відповідь на запит Reuters про коментар Міністерство внутрішніх справ послалося на свою заяву, опубліковану на наступний день після страйку, про те, що застосування перцевого спрею під час демонстрацій буде обмежене.

У четвер, 19 листопада, поліцейські органи Мадрида розпочали внутрішнє розслідування для оцінки дій правоохоронців у столиці Журналістів штовхали та били кийками під час висвітлення страйку, зазначила Amnesty International.

Організація повідомила, що її висновки ґрунтуються на інтерв’ю з 24 людьми. Вона закликала владу провести "поглиблений перегляд протоколів та правил, що регулюють дії поліції під час демонстрацій".

Нагадаємо, загальний страйк 4 мільйонів іспанських робітників – приблизно п’ятої частини всієї робочої сили – проти житлової кризи в країні пройшов 11 листопада переважно мирно, хоча до вечора в деяких районах Барселони та Мадрида спалахнули сутички.

Раніше, 5 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

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