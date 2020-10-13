Боррель нагадав Лаврову: Росія має повністю виконати Мінські угоди

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у розмові з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим заявив про бажання тримати відкритими канали комунікації з Росією, але наголосив на необхідності виконання Мінських угод.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в Європейській службі зовнішньої дії за результатами телефонної розмови Борреля і Лаврова.

Боррель, зокрема, повідомив Лаврова про домовленість між міністрами закордонних справ ЄС продовжити нинішній підхід до відносин ЄС-Росія, відповідно до якого повне виконання Мінських угод залишається ключовим.

"Він закликав Росію повністю виконати Мінські домовленості" - йдеться у повідомленні.

Разом з тим високий представник ЄС знову заявив, що Європейський союз бажає підтримувати відкриті канали зв'язку з Росією і зміцнювати співпрацю з питань, що становлять взаємний інтерес.

"Європейський союз буде і надалі відстоювати свої інтереси і цінності, включаючи повагу міжнародного права і основних прав" - йдеться у повідомленні.