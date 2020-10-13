Боррель напомнил Лаврову: Россия должна полностью выполнить Минские соглашения

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о желании держать открытыми каналы коммуникации с Россией, но подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в Европейской службе внешнего действия по результатам телефонного разговора Борреля и Лаврова.

Боррель, в частности, сообщил Лаврова о договоренности между министрами иностранных дел ЕС продлить нынешний подход к отношениям ЕС-Россия, в соответствии с которым полное выполнение Минских соглашений остается ключевым.

"Он призвал Россию полностью выполнить Минские договоренности " - говорится в сообщении.

Вместе с тем высокий представитель ЕС вновь заявил, что Европейский союз желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Европейский союз будет и в дальнейшем отстаивать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав", - говорится в сообщении.