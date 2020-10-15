У Франції обшукали дім глави МОЗ в рамках розслідування дій уряду щодо коронавірусу

Французька влада провела обшук в будинку міністра охорони здоров'я Олів'є Верана в рамках розслідування дій уряду щодо пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Веран - один з декількох нинішніх або колишніх міністрів, щодо яких ведеться розслідування скарг на вжиті урядом заходи з боротьби з пандемією.

У липні спеціальний французький суд призначив розслідування після подачі 90 скарг, зокрема, на брак масок та іншого обладнання.

Пацієнти, лікарі, ув'язнені і поліцейські з COVID-19 звинуватили членів уряду Франції в тому, що вони наражають на небезпеку життя людей, не допомагають тим, хто знаходиться в небезпеці, і навіть в ненавмисному вбивстві. Дев'ять з цих скарг були відправлені в Генеральну прокуратуру.

Поліція також обшукала будинок колишнього прем'єр-міністра Едуарда Філіпа, колишнього міністра охорони здоров'я Аньєс Бузін, колишнього офіційного представника уряду Сібет Ндіайє і глави служби охорони здоров'я країни Жерома Саломона.

Рейди відбулися наступного дня після того, як президент Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і восьми інших містах Франції, щоб боротися зі зростаючим числом інфекцій.