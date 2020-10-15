Во Франции обыскали дом главы Минздрава в рамках расследования действий правительства по коронавирусу

Французские власти провели обыск в доме министра здравоохранения Оливье Верана в рамках расследования действий правительства по пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Веран - один из нескольких нынешних или бывших министров, в отношении которых ведется расследование жалоб на принятые правительством меры по борьбе с пандемией.

В июле специальный французский суд назначил расследование после подачи 90 жалоб, в частности, отсутствием масок и другого оборудования.

Пациенты, врачи, заключенные и полицейские с COVID-19 обвинили членов правительства Франции в том, что они подвергают опасности жизни людей, не помогают тем, кто находится в опасности, а также в непреднамеренном убийстве. Девять из этих жалоб были отправлены в Генеральную прокуратуру.

Полиция также обыскала дом бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего министра здравоохранения Аньес Бузин, бывшего официального представителя правительства Сибетя Ндиайе и главы службы здравоохранения страны Жерома Саломона.

Рейды прошли на следующий день после того, как президент Эммануэль Макрона объявил комендантский час в Париже и восьми других городах Франции, чтобы бороться с растущим числом инфекций.