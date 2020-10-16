Єврокомісія радить країнам ЄС схвалити спільну стратегію вакцинації

Європейська комісія рекомендує країнам-членам Європейського Союзу ухвалити спільну стратегію визначення пріоритетною вакцинації від коронавірусу певних груп населення.

Про це заявила в четвер, 15 жовтня, у Брюсселі єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За її словами, йдеться про те, які саме категорії населення мають першими отримати щеплення від коронавірусу, якщо якась із експериментальних вакцин, котрі нині перебувають на стадії розробки та випробувань, виявиться справді ефективною.

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Крім того, країни ЄС повинні провести підготовку до масштабної вакцинації населення, що передбачає наявність холодильних установок у достатній кількості й підготовленого медичного персоналу.

Кіріакідес зазначила, що визначальним чинником для видачі дозволу на застосування вакцини стане безпека.

Утім, єврокомісарка також визнала, що хоч майбутня вакцина жодним чином не стане панацеєю від пандемії, але вакцинація допоможе захистити життя людей і вберегти економіку.

"Це дасть громадянам надію і те, що їм потрібно: ... прогнозованість у їхньому житті", - сказала єврокомісар.

Єврокомісія від імені всіх країн-членів ЄС домовилася з кількома компаніями-виробниками щодо рамкових угод на допуск вакцин на ринок. Якщо нинішні експериментальні вакцини виявляться придатними для застосування, очікується, що країни-члени ЄС, згідно з цими угодами, отримають до 1,3 мільярда доз вакцин з можливістю замовити додатково ще 500 мільйонів доз.