Еврокомиссия советует странам ЕС одобрить общую стратегию вакцинации

Европейская комиссия рекомендует странам-членам Европейского Союза принять общую стратегию определения приоритетной вакцинации от коронавируса определенных групп населения.

Об этом заявила в четверг, 15 октября, в Брюсселе еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По ее словам, речь идет о том, какие именно категории населения должны первыми получить прививку от коронавируса, если какая-то из экспериментальных вакцин, которые сейчас находятся на стадии разработки и испытаний, окажется действительно эффективной.

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Кроме того, страны ЕС должны провести подготовку к масштабной вакцинации населения, что предполагает наличие холодильных установок в достаточном количестве и подготовленного медицинского персонала.

Кириакидес отметила, что определяющим фактором для выдачи разрешения на применение вакцины станет безопасность.

Впрочем, еврокомиссар также признала, что хоть будущая вакцина никоим образом не станет панацеей от пандемии, но вакцинация поможет защитить жизни людей и уберечь экономику.

"Это даст гражданам надежду и то, что им нужно... прогнозируемость в их жизни", - сказала еврокомиссар.

Еврокомиссия от имени всех стран-членов ЕС договорилась с несколькими компаниями-производителями о рамочных соглашениях на допуск вакцин на рынок. Если нынешние экспериментальные вакцины окажутся пригодными для применения, ожидается, что страны-члены ЕС, согласно этим соглашениям, получат до 1,3 миллиарда доз вакцин с возможностью заказать дополнительно еще 500 млн доз.