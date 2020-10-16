У Франції рекордні 30 тисяч випадків коронавірусу за добу

Франція оголосила про рекордні 30 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за день.

Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він закликав громадян Франції зрозуміти серйозність ситуації.

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"У всіх нас є можливість своєю поведінкою захистити нас, захистити інших і уповільнити поширення вірусу", - заявив глава французького уряду.

У Франції в середу знову введено чотиритижневий надзвичайний стан. З півночі суботи комендантська година почне діяти в Парижі і його околицях, а також у восьми інших мегаполісах.

Крім Парижа і Паризького регіону під нові обмеження підпадають Гренобль, Лілль, Ліон, Марсель, Монпельє, Руан, Сент-Етьєн і Тулуза.

Близько 20 мільйонів людей із 67 мільйонів населення Франції проживають у цих містах.

З суботи для забезпечення дотримання комендантської години у великих містах будуть розгорнуті 12 000 поліцейських.

За недотримання комендантської години передбачений штраф у 135 євро.