Словенію поділили на "червону" і "помаранчеву" зони: вводяться нові обмеження

Словенія в п'ятницю запровадила низку обмежувальних заходів, намагаючись приборкати сплеск нових коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на телеканал RTV.

По всій країні зібрання обмежені 10 людьми, і не більше шести людей можуть разом працювати в одній групі.

Учнів старшого шкільного віку навчатимуть дистанційно протягом принаймні тижня з понеділка, після чого відбуватимуться звичайні однотижневі канікули. Університети перейдуть на онлайн-навчання, де це можливо.

Влада розділила країну на червону та помаранчеву зони ризику. Сім із 12 регіонів країни є зонами червоного ризику, де за останні два тижні було зафіксовано понад 140 нових інфекцій на 100 000 жителів. Помаранчеві зони зафіксували понад 40 випадків на 100 000 за той самий період.

У червоних зонах маски зараз є обов’язковими в приміщенні та на відкритому повітрі, і всі заходи, включаючи весілля та релігійні обряди, заборонені. Мешканці червоних зон можуть залишати свої райони лише для роботи або в надзвичайних ситуаціях.

Бари, ресторани та кафе закриються в суботу в червоних зонах, але зможуть продавати їжу з собою. Також закриваються фітнес-центри. В оранжевих зонах, де маски обов’язкові лише в приміщенні, вони залишаться відкритими.

У Словенії за останню добу підтвердили 834 випадки коронавірусу 4 людини померли, днем раніше було 745 нових інфікованих і один померли. Це найбільші щоденні показники з початку епідемії.