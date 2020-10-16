Словению разделили на "красную" и "оранжевую" зоны: вводятся новые ограничения

Словения в пятницу ввела ряд ограничительных мер, пытаясь обуздать новый всплеск коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTV.

По всей стране собрания ограничены 10 людьми, и не более шести человек могут вместе работать в одной группе.

Учащихся старшего школьного возраста будут учить дистанционно в течение по крайней мере недели с понедельника, после чего пройдут обычные недельные каникулы. Университеты перейдут на онлайн-обучение, где это возможно.

Власти разделили страну на красную и оранжевую зону риска. Семь из 12 регионов страны являются зонами красного риска, где за последние две недели было зафиксировано более 140 новых инфекций на 100 000 жителей. Оранжевые зоны зафиксировали более 40 случаев на 100 000 за тот же период.

В красных зонах маски сейчас обязательны в помещении и на открытом воздухе, и все мероприятия, включая свадьбы и религиозные обряды, запрещены. Жители красных зон могут оставлять свои районы только для работы или в чрезвычайных ситуациях.

Бары, рестораны и кафе закроются в субботу в красных зонах, но смогут продавать еду с собой. Также закрываются фитнес-центры. В оранжевых зонах, где маски обязательны лишь в помещении, они останутся открытыми.

В Словении за последние сутки подтвердили 834 случая коронавируса 4 человека умерли, днем ​​ранее было 745 новых инфицированных и один погибший. Это крупнейшие ежедневные показатели с начала эпидемии.