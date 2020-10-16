ЄС запровадив санкції проти 7 нових міністрів уряду Сирії

Рада Європейського Союзу вирішила ввести цілеспрямовані обмежувальні заходи щодо нещодавно призначених міністрів уряду Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Ради.

Сьогоднішнє рішення розширює санкційний список до 280 осіб, на яких поширюється заборона на виїзд та замороження активів.

Також у списку 70 суб’єктів господарювання, активи яких в ЄС підлягають заморожуванню.

Санкції проти сирійського режиму були введені у відповідь на жорстокі репресії проти цивільного населення Сирії. Вони також націлені на компанії та провідних ділових людей, які отримують вигоду від їхніх зв’язків з режимом та економікою війни.

Обмежувальні заходи включають також заборону на імпорт нафти, обмеження певних інвестицій, заморожування активів центрального банку Сирії, що знаходяться в ЄС, обмеження експорту обладнання та технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, та обладнання та технології для моніторингу або перехоплення Інтернету або телефонного зв'язку.