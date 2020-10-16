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ЕС ввел санкции против 7 новых министров правительства Сирии

Пятница, 16 октября 2020, 16:21

Совет Европейского Союза решил ввести целенаправленные ограничительные меры в отношении недавно назначенных министров правительства Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Совета.

Сегодняшнее решение расширяет санкционный список до 280 человек, на которых распространяется запрет на выезд и замораживание активов.

Также в списке 70 субъектов хозяйствования, активы которых в ЕС подлежат замораживанию.

Санкции против сирийского режима были введены в ответ на жестокие репрессии против гражданского населения Сирии. Они также нацелены на компании и ведущих деловых людей, которые получают выгоду от их связей с режимом и экономикой войны.

Ограничительные меры включают также запрет на импорт нефти, ограничения определенных инвестиций, замораживание активов центрального банка Сирии, находятся в ЕС, ограничения экспорта оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, и оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета или телефонной связи.

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Сирия санкции
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