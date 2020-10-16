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Стефанішина розповіла, які євроінтеграційні проєкти чекати найближчим часом

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 17:41

Уряд України та профільні міністерства готуються презентувати близько 10 нових законопроєктів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час засідання профільного комітету Верховної ради. 

Серед них - законопроєкти про енергетичну ефективність, про захист прав споживачів, також щодо захисту інтелектуальної власності та комплексні зміни до митного законодавства. 

Наразі у Верховній раді зареєстровано близько 20 євроінтеграційних законопроєктів. 

Ольга Стефанішина розповіла також, що профільний комітет Ради завершує роботу над другою частиною змін у сфері судоустрою. Ці зміни є однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС. 

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Стефанішина Асоціація з ЄС
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