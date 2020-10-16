Стефанишина рассказала, каких евроинтеграционных проектов ждать в ближайшее время

Правительство Украины и профильные министерства готовятся представить около 10 новых законопроектов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время заседания профильного комитета Верховной рады.

Среди них - законопроекты об энергетической эффективности, о защите прав потребителей, а также о защите интеллектуальной собственности и комплексных изменениях в таможенное законодательство.

Сейчас в Верховной раде зарегистрировано около 20 евроинтеграционных законопроектов.

Ольга Стефанишина рассказала также, что профильный комитет Рады завершает работу над второй частью изменений в сфере судоустройства. Эти изменения являются одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.