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Стефанишина рассказала, каких евроинтеграционных проектов ждать в ближайшее время

Пятница, 16 октября 2020, 17:41

Правительство Украины и профильные министерства готовятся представить около 10 новых законопроектов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время заседания профильного комитета Верховной рады.

Среди них - законопроекты об энергетической эффективности, о защите прав потребителей, а также о защите интеллектуальной собственности и комплексных изменениях в таможенное законодательство.

Сейчас в Верховной раде зарегистрировано около 20 евроинтеграционных законопроектов.

Ольга Стефанишина рассказала также, что профильный комитет Рады завершает работу над второй частью изменений в сфере судоустройства. Эти изменения являются одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

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Стефанишина Ассоциация с ЕС
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