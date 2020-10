ЄС вперше оприлюднив мапу-орієнтир для "коронавірусних" обмежень перетину кордонів у Європі

ЄС вперше оприлюднив мапу поділу країн Шенгену на кольорові зони за ситуацією з коронавірусом, яка слугуватиме орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів у межах Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До "червоної" зони повністю потрапили більшість країн Західної та Центрально-Східної Європи.

"Жовтими" є більша частина Італії, близько половини Греції, Кіпр, більша частина Німеччини, країни Балтії, Данія, Швеція та невеликі частини Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Болгарії.

Найбільш "зеленими" є Фінляндія та Норвегія, а також частина території Греції, Німеччини та Італії.

Testing data were unavailable for week 41 at deadline Tuesday 23:59. Countries with insufficient information on one of the common criteria were grey on the map (#SE, #DE, #AT, #IS)



Since it is the first week, we are taking a more flexible approach & published updated maps today. pic.twitter.com/fudA4q1mjV