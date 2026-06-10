Більшість шведів не підтримує вступ країни до єврозони

Лише 28,7% шведів виступили за відмову від корони на користь євро – що більш як на 3 відсоткові пункти менше, ніж в опитуванні минулого року.

Про це повідомило Статистичне управління Швеції, пише "Європейська правда".

За даними відомства, 52,1% шведів висловилися проти вступу країни до єврозони. У 2025 році цей показник становив 49,5%.

У цьогорічному опитуванні загалом 28,7% респондентів виступили за запровадження євро. У травні 2025 року за цей варіант проголосували 32%.

Ще 19,2% респондентів кажуть, що не знають, як би вони проголосували щодо вступу до єврозони.

У 2003 році Швеція провела референдум щодо переходу на євро, який не мав обов'язкової сили. За його результатами, 55,9% громадян виступили проти вступу до єврозони, тоді як 42% – підтримали це рішення,

У січні цього року права Поміркована коаліційна партія прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона заявила, що призначить комісію для зважування всіх за і проти приєднання до єврозони, якщо вона залишиться при владі після загальних виборів у вересні.

Нагадаємо, останньою до єврозони приєдналася Болгарія, де євро увійшов в обіг поруч з національною валютою левом з 1 січня 2026 року; з 1 лютого розрахунки остаточно перейшли на євро.

В угорській керівній партії "Тиса" ставлять однією з цілей готувати країну до вступу у єврозону та допускають, що визначать бажаним терміном 2030 рік.