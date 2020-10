ЕС впервые обнародовал карту-ориентир для "коронавирусных" ограничений пересечения границ

ЕС впервые обнародовал карту разделения стран Шенгена на цветные зоны по ситуации с коронавирусом, которая будет служить ориентиром для решений правительств об ограничениях на пересечение границ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В "красной" зоны полностью попали большинство стран Западной и Центрально-Восточной Европы.

"Желтыми" является большая часть Италии, около половины Греции, Кипр, большая часть Германии, страны Балтии, Дания, Швеция и небольшие части Финляндии, Норвегии, Испании, Болгарии.

Наиболее "зеленые" - Финляндия и Норвегия. В "зеленую зону" вошли также часть территории Греции, Германии и Италии.

Testing data were unavailable for week 41 at deadline Tuesday 23:59. Countries with insufficient information on one of the common criteria were grey on the map (#SE, #DE, #AT, #IS)



Since it is the first week, we are taking a more flexible approach & published updated maps today. pic.twitter.com/fudA4q1mjV