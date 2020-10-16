ЕС впервые обнародовал карту-ориентир для "коронавирусных" ограничений пересечения границ

ЕС впервые обнародовал карту разделения стран Шенгена на цветные зоны по ситуации с коронавирусом, которая будет служить ориентиром для решений правительств об ограничениях на пересечение границ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В "красной" зоны полностью попали большинство стран Западной и Центрально-Восточной Европы.

"Желтыми" является большая часть Италии, около половины Греции, Кипр, большая часть Германии, страны Балтии, Дания, Швеция и небольшие части Финляндии, Норвегии, Испании, Болгарии.

Наиболее "зеленые" - Финляндия и Норвегия. В "зеленую зону" вошли также часть территории Греции, Германии и Италии.

Testing data were unavailable for week 41 at deadline Tuesday 23:59. Countries with insufficient information on one of the common criteria were grey on the map (#SE, #DE, #AT, #IS)



Since it is the first week, we are taking a more flexible approach & published updated maps today. pic.twitter.com/fudA4q1mjV — ECDC (@ECDC_EU) October 16, 2020

Напомним, 13 октября Совет ЕС утвердил рекомендации о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения из-за коронавируса. Они предусматривают разделение на зеленую, оранжевую, красную и серую зоны в соответствии с эпидемиологической ситуации в странах и регионах.

Главными критериями для этого являются количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов за последнюю неделю.

Регионы будут разделены на 4 зоны:

- зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

- оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

- красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.

- серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Карту будут обновлять еженедельно.

Государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них. Также рекомендуется учитывать различие между оранжевыми и красными зонами и ситуацию в собственной стране, и действовать пропорционально.

Государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов ЕС. Те государства-члены, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, выезжающих с незеленых зон, отправиться на карантин, сдать тест по приезде или перед поездкой.

Государства-члены, которые намерены применить ограничения, должны сначала проинформировать государство-члена, которого коснутся ограничения, а также другие страны ЕС и Еврокомиссию. По возможности информация должна быть предоставлена ​​за 48 часов до начала действия ограничений.

Государства-члены также должны предоставлять общественности четкую, полную и своевременную информацию о каких-либо ограничениях и требованиях. Эта информация должна быть опубликована за 24 часа до вступления в силу мер.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом.