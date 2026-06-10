В ЄС попередили про нові температурні норми після травневих рекордів спеки

Служба зміни клімату ЄС Copernicus заявила, що рання хвиля спеки у травні стала "новою нормою" для континенту після того, як в низці країн минулого місяця зафіксували температурні рекорди.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

За даними Copernicus, минулий місяць став другим найспекотнішим травнем за всю історію спостережень у світі, а Велика Британія, Франція, Ірландія та Португалія побили власні рекорди температур. Це спричинено "куполом" теплого повітря з північної Африки, який підняв температуру значно вище норми по всій Західній Європі.

"Цей місяць відзначився стрімким переходом від погоди, значно прохолоднішої за середню, до однієї з найсильніших хвиль спеки, які коли-небудь спостерігалися на початку року в Західній Європі", – йдеться у звіті.

"Незвично рання та інтенсивна хвиля спеки демонструє, як швидко кліматичні екстремуми стають новою нормою, а не винятком", – заявила Саманта Берджесс, стратегічна керівниця з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди (ECMWF).

Цього року травневі температури сягали від 35 до 40 градусів Цельсія на значній частині Європи.

За даними Copernicus, у світі середня температура повітря на поверхні досягла 15,81 °C, поступившись лише травневим показникам 2024 року.

Середня температура поверхні моря також була другою за величиною за всю історію спостережень, поступаючись лише травню 2024 року.

Такі зміни пов'язують з явищем Ель-Ніньйо – екстермальним коливанням температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану.

Останнє явище Ель-Ніньйо сприяло тому, що 2023 рік став другим найтеплішим роком за всю історію спостережень, а 2024 рік – найспекотнішим за всю історію.

Писали, що весна 2026 року виявилась для Франції найтеплішою за час, відколи ведуться температурні спостереження.

У травні країна потерпала від першого за цей рік періоду спеки, у багатьох регіонах країни – включно з Парижем – стовпчик термометра сягнув 35°C, а на півдні показники були ще вищими.

Понеділок 25 травня вже став для Франції найспекотнішим травневим днем в історії спостережень з понад 300 рекордами, проте у вівторок температури у різних місцевостях знову побили понад 400 місячних рекордів, в тому числі встановлених попереднього дня.

В Іспанії травень позначився рекордними температурами морської води.