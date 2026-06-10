Ексглава МЗС Польщі: думка, що ми можемо щось нав'язати Україні, є великим непорозумінням

Війна не є найкращим моментом для ведення дискусій між Києвом та Варшавою у площині складної історії, а думка, що Польща може щось нав’язати у цьому питанні, є великим непорозумінням.

Таку думку в інтерв’ю "Укрінформу" висловив колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Європейська правда".

Чапутович, який був міністром в уряді Матеуша Моравецького, зазначив, що Польща повинна залишити трохи простору для переговорів.

"Війна не є найкращим моментом для України, щоби вести дискусії про складні історичні контексти. Сьогодні Україна бореться за своє існування, суверенітет і державність, і мені здається, що в Польщі немає достатнього розуміння цієї обставини", – зауважив він.

Натомість, за його словами, із боку Польщі спостерігається спроба скористатися складним становищем України, аби змусити її змінити своє ставлення до історичних питань.

"Ми не можемо ставитися до України патерналістськи, адже Україна є сильною державою, має майже мільйонну армію. Тому думка, що Польща може їй щось нав'язати, є великим непорозумінням",– підкреслив Чапутович.

На його думку, Польща мала б вже раніше активніше співпрацювати з Україною, зокрема у питанні складної історії, натомість президент Кароль Навроцький досі не відвідав Київ на запрошення української сторони

"Натомість необхідно вести діалог, поглиблювати взаєморозуміння та співпрацю, щоб спокійно формувати усвідомлення складних сторінок історії та поступово рухатися до примирення",– наголосив Чапутович.

Він зауважив, що Польща зазнала від Німеччини набагато більших втрат, але попри це Варшаві вдалося вибудувати союзницькі і дружні відносини з Берліном.

На переконання колишнього глави польської дипломатії, президент Кароль Навроцький обрав неправильний інструмент впливу на Україну, ініціюючи справу щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського польської державної нагороди.

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