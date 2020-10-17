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На Банковій розказали, як Ердоган здивував Трюдо "приємним сюрпризом-Зеленським"

Субота, 17 жовтня 2020, 11:43

В офісі президента України розповіли про деталі телефонної розмови Володимира Зеленського з канадським прем’єром Джастіном Трюдо, яка відбулась під час візиту українського глави держави до Туреччини. 

Повідомлення пресслужби Зеленського про цю розмову було опубліковане на сайті офісу президента пізно ввечері в п’ятницю, пише "Європейська правда". 

В офісі президента зазначили, що розмова трьох лідерів була "коротка і дружня". 

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"Прем'єр-міністр Канади мав телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що в нього є сюрприз для Джастіна Трюдо, і передав слухавку Володимиру Зеленському", - розповіли у пресслужбі. 

Лідери України та Канади, як стверджується в повідомленні, обмінялися дружніми привітаннями та коротко обговорили питання спільного порядку денного та взаємодії в актуальних проєктах.

"Володимир Зеленський і Джастін Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої розмови у такому форматі", - запевнили в ОП.

Нагадаємо, напередодні Україна й Туреччина підписали декілька документів про співпрацю в оборонній сфері під час офіційного візиту президента України до Стамбула.

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Зеленський Туреччина Канада
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