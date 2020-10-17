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На Банковой рассказали, как Эрдоган удивил Трюдо "приятным сюрпризом-Зеленским"

Суббота, 17 октября 2020, 11:43

В офисе президента Украины рассказали о деталях телефонного разговора Владимира Зеленского с канадским премьером Джастином Трюдо, который состоялся во время визита украинского главы государства в Турцию.

Сообщение пресс-службы Зеленского об этом разговоре было опубликовано на сайте офиса президента поздно вечером в пятницу, пишет "Европейская правда".

В офисе президента отметили, что разговор трех лидеров был "короткий и дружеский".

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"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Турции, во время которого Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому", - рассказали в пресс-службе.

Лидеры Украины и Канады, как утверждается в сообщении, обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах.

"Владимир Зеленский и Джастин Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате", - заверили в ОП.

Напомним, накануне Украина и Турция подписали несколько документов о сотрудничестве в оборонной сфере во время официального визита президента Украины в Стамбул.

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Зеленский Турция Канада
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