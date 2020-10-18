В Ірані почнеться другий етап перемовин щодо збитого літака МАУ

У понеділок, 19 жовтня, в Ірані почнеться другий етап перемовин щодо збитого літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752.

Про це повідомляє іранське новинне агентство Mehr, пише "Європейська правда".

19 жовтня планується зустріч глави МЗС Ірану Мохсена Бахарванда із заступником глави МЗС України Євгеном Єніним та іншими членами української делегації.

Читайте також Канада перевірить достовірність експертизи збиття літака МАУ в Ірані

У рамках цього раунду перемовин планується три технічні наради.

"Одна з цих зустрічей стосуватиметься технічних дискусій, які буде проводити Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосуватиметься судових питань, якими займається судова влада Ірану, а інша – юридичних питань, пов'язаних з розміром компенсації", – зазначив Мохсен Бахарванд.

Водночас, Євген Єнін у коментарі "Радіо Свобода" повідомив, що компенсації цього разу обговорювати не будуть.

"Цього разу ми не плануємо порушувати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо у процесі погодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч з послами постраждалих внаслідок катастрофи країн і домовилися в подальшому координувати усі свої дії", – зазначив він.

Нагадаємо, перший раунд переговорів з іранською стороною щодо виплати компенсацій відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку.