В Иране начнется второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ

В понедельник, 19 октября, в Иране начнется второй этап переговоров по сбитого самолету "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.

Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr, пишет "Европейская правда".

19 октября планируется встреча главы МИД Ирана Мохсена Бахарванда с заместителем главы МИД Украины Евгением Ениным и другими членами украинской делегации.

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В рамках этого раунда переговоров планируется три технических совещания. "Одна из этих встреч будет касаться технических дискуссий, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации. Вторая сессия будет касаться судебных вопросов, которыми занимается судебная власть Ирана, и еще одна - юридических вопросов, связанных с размером компенсации", - отметил Мохсен Бахарванд.

В то же время, Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода" сообщил, что компенсации этот раз обсуждать не будут.

"На этот раз мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших в результате катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия", - отметил он.

Напомним, первый раунд переговоров с иранской стороной по выплате компенсаций состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран заявляет, что сбитие украинского авиалайнера произошло из-за человеческой ошибки.